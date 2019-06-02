Миодраг Божович: какую игру хотят видеть болельщики? Как "Крылья" вылетали от "Торпедо" и "Ахмата"?

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после второго стыкового матча с "Нижним Новгородом" (0:1) подвёл итоги сезона и ответил на претензии по поводу плохих результатов в домашних матчах, передает слова черногорца корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



Фото: ФК "Крылья Советов"