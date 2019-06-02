Миодраг Божович: какую игру хотят видеть болельщики? Как "Крылья" вылетали от "Торпедо" и "Ахмата"?

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после второго стыкового матча с "Нижним Новгородом" (0:1) подвёл итоги сезона и ответил на претензии по поводу плохих результатов в домашних матчах, передает слова черногорца корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Фото: ФК "Крылья Советов"
– Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Создали много моментов, но не могли забить. Пропустили мы тогда, когда "Нижний Новгород" впервые подошел к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты. Просто невозможно, что мы не забивали. Могли и проиграть, я боялся. Но самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше.

- Несмотря на поражение, у вас было много моментов. Что делать с реализацией?

- Нужно работать. Сегодня было так странно, не могу объяснить, почему мы не забили. Я сам смотрел, чудеса.

- Клубу ставили задачу завершить сезон, не попадая в стыки. Получается задача не выполнена? Каким видите свое будущее?

- Я продолжаю. Будущее вижу очень светлым, смотрю очень далеко. В следующем сезоне я хочу быть тренером "Крыльев Советов".

- "Матч ТВ" публиковал информацию, что вы можете покинуть клуб. Она ложная?

- Это вообще неправда. Могу сказать, что по своей воле я не уйду.

- Почему у вас получился самый тяжёлый мучительный сезон в российской карьере?

- У меня был такой же в "Ростове", мы тоже играли "стыки". Этот сезон начинали с одними игроками, заканчивали с другими. Мы взяли очень хороших игроков, но не повезло: нам не хватает Корниленко, Канунникова, Чичерина, Джано, Самедова. Денисов и Рабиу долгое время были травмированы. Так что просто очень много было травм, это одна из причин.

- Есть понимание, кто покинет команду? У многих заканчиваются контракты.

- Есть, но всё зависит от того, кто придёт. Мне трудно говорить, что будет - у меня был стресс 95 минут, не могу отойти так быстро.

- В этом сезоне "Крылья" проиграли 10 домашних матчей, с учетом Кубка России. Хотели бы что-то сказать болельщикам, которые стабильно ходят на стадион и хотят видеть не такую игру команды?

- А какую хотят видеть? Такую, когда проигрывали "Торпедо" и "Ахмату" и вылетали? Я могу только поблагодарить болельщиков. Я гуляю по городу и встречаю, может, больше болельщиков, чем ты. У нас очень хорошие болельщики, мы чувствуем их поддержку, где бы мы ни играли, даже на выезде. Я хотел бы, чтобы "Крылья" занимали первое место.

- Это всё красивые слова, а на деле у нас 10 поражений.

- Всё это правда, поражения. Но, кроме той игр с ЦСКА, за "Крылья" не было стыдно, я думаю. Мы опозорились с ЦСКА, и проиграли по делу. Но напомните мне, где мы еще опозорились в этом сезоне?

- Даже сегодня тянули время в конце.

- Никто не говорил тянуть время. Сезон закончился, сами игроки хотели уйти в отпуск, но были вынуждены были остаться, это очень трудно с психологической точки зрения.

- Когда команда соберётся для подготовки к новому сезону?

- Команда собирается 17-го и 18-го, будет медобследование. Неделю проведём в Самаре, а с 24-го в Австрии на сборах. 7-го июля возвращаемся и будем готовиться.
Теги: Божович Крылья Советов Нижний Новгород
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