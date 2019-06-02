Гендиректор "Уфы": на таком поле, как в Томске, играть сложно
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал итог ответного стыкового матча за место в РПЛ с "Томью".
"Почему не нанесли ни одного удара по воротам "Томи"? Думаю, если бы вы приехали сюда, все бы поняли. Я не оправдываю свою команду, но на таком поле играть сложно, плюс нагрузка психологическая была тяжелая. Да, мы играли не очень хорошо, но выполнили свою задачу на текущий момент. На таких полях правда тяжело играть. Но мы были в равных условиях, поэтому поздравляю "Томь" с победой, они это заслужили.
Что касается удаления Беленова, то сейчас не хочу разбираться. Я зашел в раздевалку и сказал ребятам: "Все, давайте забудем весь этот сезон и весь турнир, начиная от Лиги Европы и заканчивая стыковыми матчами". Команде в этом году слишком много досталось. Пройдет время — проанализируем все. Внутри все кипит, поэтому сделать четкий анализ сейчас сложно. Поздравляю всех болельщиков "Уфы", главную задачу мы выполнили, о чем-то большем говорить не хотелось бы", - цитирует Газизова Sport24.
"Почему не нанесли ни одного удара по воротам "Томи"? Думаю, если бы вы приехали сюда, все бы поняли. Я не оправдываю свою команду, но на таком поле играть сложно, плюс нагрузка психологическая была тяжелая. Да, мы играли не очень хорошо, но выполнили свою задачу на текущий момент. На таких полях правда тяжело играть. Но мы были в равных условиях, поэтому поздравляю "Томь" с победой, они это заслужили.
Что касается удаления Беленова, то сейчас не хочу разбираться. Я зашел в раздевалку и сказал ребятам: "Все, давайте забудем весь этот сезон и весь турнир, начиная от Лиги Европы и заканчивая стыковыми матчами". Команде в этом году слишком много досталось. Пройдет время — проанализируем все. Внутри все кипит, поэтому сделать четкий анализ сейчас сложно. Поздравляю всех болельщиков "Уфы", главную задачу мы выполнили, о чем-то большем говорить не хотелось бы", - цитирует Газизова Sport24.