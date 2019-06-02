Напавший на Глушакова фанат "Спартака": акцию выбежавшей в финале ЛЧ девушки я не очень понял
Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом" и спровоцировавший стычку с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым, прокомментировал забег девушки в купальнике в финале Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0) был прерван в середине первого тайма из-за девушки, выбежавшей на поле. Добежав почти до центрального круга, она попозировала перед камерами, после чего сдалась стюардам. Нарушительницей порядка оказалась модель и тревел-блогер Кинси Волански.
"Баба сделала красиво. Меня она порадовала. Можно сказать, моя школа. Не думаю, что она как-то затмила меня, ведь у нас с ней были разные цели. Я выбегал на поле для других целей. Если бы Глушаков играл в финале ЛЧ, то я бы подбежал к нему.
Хайп это или нет, но иногда до игроков никак не достучаться по-другому. Но ее акцию я не очень понял. Что она хотела этим донести? Голым бы я к Глушакову не выбежал", - цитирует Голунова Sport24.
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0) был прерван в середине первого тайма из-за девушки, выбежавшей на поле. Добежав почти до центрального круга, она попозировала перед камерами, после чего сдалась стюардам. Нарушительницей порядка оказалась модель и тревел-блогер Кинси Волански.
"Баба сделала красиво. Меня она порадовала. Можно сказать, моя школа. Не думаю, что она как-то затмила меня, ведь у нас с ней были разные цели. Я выбегал на поле для других целей. Если бы Глушаков играл в финале ЛЧ, то я бы подбежал к нему.
Хайп это или нет, но иногда до игроков никак не достучаться по-другому. Но ее акцию я не очень понял. Что она хотела этим донести? Голым бы я к Глушакову не выбежал", - цитирует Голунова Sport24.