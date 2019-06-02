Дмитрий Черышев: не соглашусь, что "Крылья" были сильнее. По табло - хорошо, по игре - нет
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы во втором стыковом матче над "Крыльями Советов" (1:0) не согласился с тем, что соперник оказался сильнее по итогам двух матчей.
- Хочу сказать спасибо своим, которые сегодня показали характер, играли с огромным желанием. Не уступали в некоторых моментах команде из РПЛ. В домашнем матче нам немного не повезло, а сегодня не хватило гола. Была небольшая чехарда у нас в крайних матчах в обороне. Ребята постоянно выпадали. Думали, что справимся с 6-ю игроками обороны, а они как начали у нас выпадать - приходилось постоянно делать ротацию. Но все равно заняли 4-е место, дошли до стыковых матчей и показали зубы команде из Премьер-лиги. Я доволен ребятками и поблагодарил их за весь сезон. Единственное, что не хватило пару голиков. И надо было не пропускать и играть построже. Но ничего страшного. Мы свою задачу теперь понимаем, понимаем, что нам нужно делать. Об игре не хочется говорить, потому что сезон закончился и можно расслабиться.
- Почему команда сегодня играла не очень смело в атаке? "Крылья" отдали инициативу во втором тайме, но "Нижний Новгород" не создал каких-либо вразумительных атак.
- Я об этом и хотел сказать. Мы мало создавали атак. Ребята, наверно, не восстановились. "Крылья" после первого матча сделали определенные выводы. И, видите, мы заменили правого защитника в первом тайме, потому что он на 5-й минуте устал. Будем дальше работать. Знаем, что нужно вскрывать оборону соперников так, как делали это на протяжении сезона. В домашнем матче у нас получилось много и было много моментов, но сегодня соперник сыграл пограмотнее. Но только на табло еще посмотрите, пожалуйста.
- По двум матчам "Крылья" все равно оказались сильнее.
- Я с вами не соглашусь.
- Счет на табло.
- По табло - хорошо. По игре - нет, - цитируют Черышева корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
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- Хочу сказать спасибо своим, которые сегодня показали характер, играли с огромным желанием. Не уступали в некоторых моментах команде из РПЛ. В домашнем матче нам немного не повезло, а сегодня не хватило гола. Была небольшая чехарда у нас в крайних матчах в обороне. Ребята постоянно выпадали. Думали, что справимся с 6-ю игроками обороны, а они как начали у нас выпадать - приходилось постоянно делать ротацию. Но все равно заняли 4-е место, дошли до стыковых матчей и показали зубы команде из Премьер-лиги. Я доволен ребятками и поблагодарил их за весь сезон. Единственное, что не хватило пару голиков. И надо было не пропускать и играть построже. Но ничего страшного. Мы свою задачу теперь понимаем, понимаем, что нам нужно делать. Об игре не хочется говорить, потому что сезон закончился и можно расслабиться.
- Почему команда сегодня играла не очень смело в атаке? "Крылья" отдали инициативу во втором тайме, но "Нижний Новгород" не создал каких-либо вразумительных атак.
- Я об этом и хотел сказать. Мы мало создавали атак. Ребята, наверно, не восстановились. "Крылья" после первого матча сделали определенные выводы. И, видите, мы заменили правого защитника в первом тайме, потому что он на 5-й минуте устал. Будем дальше работать. Знаем, что нужно вскрывать оборону соперников так, как делали это на протяжении сезона. В домашнем матче у нас получилось много и было много моментов, но сегодня соперник сыграл пограмотнее. Но только на табло еще посмотрите, пожалуйста.
- По двум матчам "Крылья" все равно оказались сильнее.
- Я с вами не соглашусь.
- Счет на табло.
- По табло - хорошо. По игре - нет, - цитируют Черышева корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
Дмитрий Черышев - об удалении: Денисов хорошо бросает ауты, и я по привычке его прихватил