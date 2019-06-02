"Уфа" интересуется исландским форвардом Вильхьяльмссоном из чемпионата Украины
Исландский нападающий польского клуба "Термалика Нечеца" Арни Вильхьяльмссон, выступающий на правах аренды за одесский "Черноморец", может продолжить карьеру в РПЛ.
"Арни полюбил Украину и хотел бы играть здесь. Одесса — великий город, Арни любит фанатов и сам клуб. Но он хочет играть на максимально высоком уровне, потому что он амбициозен и хочет вернуться в сборную Исландии. Киевское "Динамо", например, было бы переходом мечты для игрока на Украине.
В настоящее время я веду переговоры с "Десной", "Карпатами", "Львовом" на Украине. Мне также сказали, что "Ворскла" заинтересовалась им. "Динамо" наблюдает за Арни. "Александрия" тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также "Уфа" в России. "Крайова" в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень", - цитирует Маркетти Sportarena.
"Арни полюбил Украину и хотел бы играть здесь. Одесса — великий город, Арни любит фанатов и сам клуб. Но он хочет играть на максимально высоком уровне, потому что он амбициозен и хочет вернуться в сборную Исландии. Киевское "Динамо", например, было бы переходом мечты для игрока на Украине.
В настоящее время я веду переговоры с "Десной", "Карпатами", "Львовом" на Украине. Мне также сказали, что "Ворскла" заинтересовалась им. "Динамо" наблюдает за Арни. "Александрия" тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также "Уфа" в России. "Крайова" в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень", - цитирует Маркетти Sportarena.