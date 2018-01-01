Отман Эль-Кабир – лучший игрок "Урала" сезона-2018/19 по версии болельщиков
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона по версии болельщиков, информирует официальный сайт клуба.
Среди претендентов были шесть футболистов: Эль-Кабир, Эрик Бикфалви, Михаил Меркулов, Ярослав Годзюр, Николай Димитров и Денис Кулаков. Вторым стал Бикфалви, а третье место занял Меркулов.
Ранее 27-летний хавбек стал игроком мая в "Урале".
Среди претендентов были шесть футболистов: Эль-Кабир, Эрик Бикфалви, Михаил Меркулов, Ярослав Годзюр, Николай Димитров и Денис Кулаков. Вторым стал Бикфалви, а третье место занял Меркулов.
Ранее 27-летний хавбек стал игроком мая в "Урале".