Отман Эль-Кабир – лучший игрок "Урала" сезона-2018/19 по версии болельщиков

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона по версии болельщиков, информирует официальный сайт клуба.

Среди претендентов были шесть футболистов: Эль-Кабир, Эрик Бикфалви, Михаил Меркулов, Ярослав Годзюр, Николай Димитров и Денис Кулаков. Вторым стал Бикфалви, а третье место занял Меркулов.

Ранее 27-летний хавбек стал игроком мая в "Урале".
Теги: Эль-Кабир Урал
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