ЦСКА получит 14,4 миллиона евро на основе клубного рейтинга УЕФА
ЦСКА получит 14,404 миллиона евро за счет клубного рейтинга УЕФА, который основан на выступлениях команд за 10 лет.
УЕФА еще не опубликовал рейтинг по итогам сезона-2018/19, однако уже ясно, что ЦСКА поделит в нем 29-30-е места с "Ромой". Из клубов, которые выступали в основном раунде Лиги чемпионов-2018/19, армейцы – 20-е (из 32 участников).
Согласно правилам, которые вступили в силу с сезона-2018/19, выплаты на основе клубного рейтинга УЕФА в Лиге чемпионов рассчитываются следующим образом: сумма в 585 миллионов евро разбивается на "доли коэффициентов", каждая доля – 1,108 миллиона; клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона), с наивысшей – 32 (35,46 миллиона). Соответственно ЦСКА будет выделено 13 долей (14,404 миллиона евро).
ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов-2018/19, одержав две победы и один раз сыграв вничью. За участие в основном раунде армейский клуб получит 15,25 миллиона евро, за две победы – 5,4 миллиона, за ничью – 0,9 миллиона. Соответственно общий доход армейского клуба, если суммировать выплаты за спортивные результаты и на основе клубного рейтинга, – 35,954 миллиона евро. Также существуют выплаты из маркетингового пула. В случае с ЦСКА они могут составить более 3 миллионов евро.
Помимо ЦСКА, в основном раунде Лиги чемпионов участвовал "Локомотив". Из участников ЛЧ-2018/19 он в клубном рейтинге УЕФА – 29-й. Соответственно московскому клубу будет перечислено четыре доли (4,432 миллиона евро). "Локо", как и ЦСКА, в группе стал четвертым (одна победа, шесть поражений). Таким образом, общий заработок клуба, включая выплаты за спортивные результаты и за позицию в клубном рейтинге, – 22,35 миллиона евро. При этом за счет маркетингового пула "Локомотив" получит даже больше, чем ЦСКА, – как чемпион России-2017/18.
Что касается российских участников Лиги Европы-2018/19, то "Зенит" за счет клубного рейтинга УЕФА получит 3,14 миллиона евро, "Спартак" – 1,79 миллиона, "Краснодар" – 1,21 миллиона.
Еврокубковый сезон-2018/19 завершился 1 июня финалом Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0). Финал Лиги Европы состоялся 29 мая – в нем "Челси" разгромил лондонский "Арсенал" (4:1).
"Спорт-Экспресс"
УЕФА еще не опубликовал рейтинг по итогам сезона-2018/19, однако уже ясно, что ЦСКА поделит в нем 29-30-е места с "Ромой". Из клубов, которые выступали в основном раунде Лиги чемпионов-2018/19, армейцы – 20-е (из 32 участников).
Согласно правилам, которые вступили в силу с сезона-2018/19, выплаты на основе клубного рейтинга УЕФА в Лиге чемпионов рассчитываются следующим образом: сумма в 585 миллионов евро разбивается на "доли коэффициентов", каждая доля – 1,108 миллиона; клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона), с наивысшей – 32 (35,46 миллиона). Соответственно ЦСКА будет выделено 13 долей (14,404 миллиона евро).
ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов-2018/19, одержав две победы и один раз сыграв вничью. За участие в основном раунде армейский клуб получит 15,25 миллиона евро, за две победы – 5,4 миллиона, за ничью – 0,9 миллиона. Соответственно общий доход армейского клуба, если суммировать выплаты за спортивные результаты и на основе клубного рейтинга, – 35,954 миллиона евро. Также существуют выплаты из маркетингового пула. В случае с ЦСКА они могут составить более 3 миллионов евро.
Помимо ЦСКА, в основном раунде Лиги чемпионов участвовал "Локомотив". Из участников ЛЧ-2018/19 он в клубном рейтинге УЕФА – 29-й. Соответственно московскому клубу будет перечислено четыре доли (4,432 миллиона евро). "Локо", как и ЦСКА, в группе стал четвертым (одна победа, шесть поражений). Таким образом, общий заработок клуба, включая выплаты за спортивные результаты и за позицию в клубном рейтинге, – 22,35 миллиона евро. При этом за счет маркетингового пула "Локомотив" получит даже больше, чем ЦСКА, – как чемпион России-2017/18.
Что касается российских участников Лиги Европы-2018/19, то "Зенит" за счет клубного рейтинга УЕФА получит 3,14 миллиона евро, "Спартак" – 1,79 миллиона, "Краснодар" – 1,21 миллиона.
Еврокубковый сезон-2018/19 завершился 1 июня финалом Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0). Финал Лиги Европы состоялся 29 мая – в нем "Челси" разгромил лондонский "Арсенал" (4:1).
"Спорт-Экспресс"