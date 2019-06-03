"Крылья Советов" выйдут из отпуска 17 июня

Футболисты "Крыльев Советов" выйдут из отпуска 17 июня и пройдут медосмотр в течение двух дней.

С 19 по 23 июня "Крылья Советов" будут готовиться к новому сезону в Самаре.

С 24 июня по 7 июля команда отправится на сбор в Австрию, где проведет четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 16:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама