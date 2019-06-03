"Крылья Советов" выйдут из отпуска 17 июня

Футболисты "Крыльев Советов" выйдут из отпуска 17 июня и пройдут медосмотр в течение двух дней.С 19 по 23 июня "Крылья Советов" будут готовиться к новому сезону в Самаре.С 24 июня по 7 июля команда отправится на сбор в Австрию, где проведет четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля.