Виталий Устинов покидает "Рубин" в связи с окончанием срока действия контракта
Защитник Виталий Устинов покидает "Рубин".
Это связано с истечение срока действия контракта.
В прошедшем сезоне Устинов провел 23 матча за "Рубин" и отдал одну голевую передачу.
Это связано с истечение срока действия контракта.
В прошедшем сезоне Устинов провел 23 матча за "Рубин" и отдал одну голевую передачу.
В связи с истечением срока действия контракта наш клуб покидает 28-летний защитник Виталий Устинов.— «Рубин» Казань (@fcrk) June 3, 2019
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За «Рубин» он сыграл в 46 матчах, в которых забил 1 гол.
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Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4174Lc2NC7