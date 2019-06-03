Виталий Устинов покидает "Рубин" в связи с окончанием срока действия контракта

Защитник Виталий Устинов покидает "Рубин".

Это связано с истечение срока действия контракта.

В прошедшем сезоне Устинов провел 23 матча за "Рубин" и отдал одну голевую передачу.

Теги: Устинов Рубин
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