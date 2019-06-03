Виталий Устинов покидает "Рубин" в связи с окончанием срока действия контракта

В связи с истечением срока действия контракта наш клуб покидает 28-летний защитник Виталий Устинов.

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За «Рубин» он сыграл в 46 матчах, в которых забил 1 гол.

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Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4174Lc2NC7