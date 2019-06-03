6:0! Сборная Россия разгромила "Чертаново"

В товарищеском матче сборная России одержала победу над "Чертаново".

Товарищеский матч

Россия – "Чертаново" 6:0

Голы: Дзюба, 7, Миранчук, 26, Головин, 39, Смолов, 46, Чалов, 61, Мирзов, 77

Россия: Гилерме (Лунев, 30), Фернандес (Смолов, 46), Джикия, Семёнов, Кудряшов, Газинский (Ахметов, 18), Головин, Оздоев, Алексей Миранчук (Лунев, 30), Антон Миранчук (Обляков, 30), Дзюба (Чалов, 46)

"Чертаново": Радионов, Редькович, Солдатенков, Паршиков, Горшков, Витюгов, Пруцев, Колесниченко, Завезён, Сарвели (Надольский, 75), Цыпченко (Прудников, 55)

Предупреждения: Паршиков, 29, Джикия, 39
Теги: Сборная Россия Чертаново
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