6:0! Сборная Россия разгромила "Чертаново"
В товарищеском матче сборная России одержала победу над "Чертаново".
Товарищеский матч
Россия – "Чертаново" 6:0
Голы: Дзюба, 7, Миранчук, 26, Головин, 39, Смолов, 46, Чалов, 61, Мирзов, 77
Россия: Гилерме (Лунев, 30), Фернандес (Смолов, 46), Джикия, Семёнов, Кудряшов, Газинский (Ахметов, 18), Головин, Оздоев, Алексей Миранчук (Лунев, 30), Антон Миранчук (Обляков, 30), Дзюба (Чалов, 46)
"Чертаново": Радионов, Редькович, Солдатенков, Паршиков, Горшков, Витюгов, Пруцев, Колесниченко, Завезён, Сарвели (Надольский, 75), Цыпченко (Прудников, 55)
Предупреждения: Паршиков, 29, Джикия, 39
Товарищеский матч
Россия – "Чертаново" 6:0
Голы: Дзюба, 7, Миранчук, 26, Головин, 39, Смолов, 46, Чалов, 61, Мирзов, 77
Россия: Гилерме (Лунев, 30), Фернандес (Смолов, 46), Джикия, Семёнов, Кудряшов, Газинский (Ахметов, 18), Головин, Оздоев, Алексей Миранчук (Лунев, 30), Антон Миранчук (Обляков, 30), Дзюба (Чалов, 46)
"Чертаново": Радионов, Редькович, Солдатенков, Паршиков, Горшков, Витюгов, Пруцев, Колесниченко, Завезён, Сарвели (Надольский, 75), Цыпченко (Прудников, 55)
Предупреждения: Паршиков, 29, Джикия, 39