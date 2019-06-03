Дмитрий Баринов: побережем голы до официальных игр
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал контрольный матч с "Чертаново" (6:0).
– Для меня лучше сыграть матч, чем играть между собой. Да и "Чертаново" приятнее со сборной встречаться, наверное. Так что эта игра – точно лучше любой двусторонки.
– Зобнин говорит, что Баринов выжигал.
– Приятно, что Зобнин так сказал! Мне приятно с ним играть. Пару моментов у "Чертаново" все-таки было сегодня, а так в целом справились с установкой.
– Вы могли и забить один раз.
– Главное забить в официальных играх. Сегодня все-таки была тренировка. Оставим голы на официальные матчи.
"Спорт-Экспресс"
– Для меня лучше сыграть матч, чем играть между собой. Да и "Чертаново" приятнее со сборной встречаться, наверное. Так что эта игра – точно лучше любой двусторонки.
– Зобнин говорит, что Баринов выжигал.
– Приятно, что Зобнин так сказал! Мне приятно с ним играть. Пару моментов у "Чертаново" все-таки было сегодня, а так в целом справились с установкой.
– Вы могли и забить один раз.
– Главное забить в официальных играх. Сегодня все-таки была тренировка. Оставим голы на официальные матчи.
"Спорт-Экспресс"