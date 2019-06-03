Юрий Газинский покинет расположение сборной России

Полузащитник национальной сборной России Юрий Газинский завтра покинет расположение национальной команды. После полученной в контрольном матче с "Чертаново" травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча. pic.twitter.com/6YssjQInUh — Сборная России (@TeamRussia) June 3, 2019

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский не сможет сыграть за сборную России в ближайших матчах квалификации Евро-2020 и покинет расположение национальной команды.В товарищеском матче с "Чертаново" футболист получил травму плеча. МРТ выявило у него повреждение вращательной манжеты.