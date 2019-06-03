Юрий Газинский покинет расположение сборной России

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский не сможет сыграть за сборную России в ближайших матчах квалификации Евро-2020 и покинет расположение национальной команды.

В товарищеском матче с "Чертаново" футболист получил травму плеча. МРТ выявило у него повреждение вращательной манжеты.

Вчера, 23:12
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