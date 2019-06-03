Сергей Иванов: Гинер на протяжении 16 лет выкручивался и не из таких положений
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал выступление футбольного ЦСКА в сезоне-2018/19.
"То, что футболисты заняли четвертое место в чемпионате России, — это тоже очень хороший результат, по моему мнению. Потому что в ЦСКА собралась очень молодая команда. Пионерский отряд, как в начале сезона называли подопечных Виктора Гончаренко. И то, что она стала четвертой, — хорошо. Ну и опять обошли "Спартак". Как сказал Роман Бабаев, мелочь, а приятно. Но это, конечно, шутка. "Спартак" — тоже хорошая команда.
Как теперь Евгению Гинеру выкручиваться без бонуса за Лигу чемпионов? Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас — я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодежь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем армейцы вернутся в Лигу чемпионов.
Хотя само по себе возвращение в этот турнир — это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов. Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошел до четвертьфинала — это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами — россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним все в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер — один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал", - цитирует Иванова "Известия".
"То, что футболисты заняли четвертое место в чемпионате России, — это тоже очень хороший результат, по моему мнению. Потому что в ЦСКА собралась очень молодая команда. Пионерский отряд, как в начале сезона называли подопечных Виктора Гончаренко. И то, что она стала четвертой, — хорошо. Ну и опять обошли "Спартак". Как сказал Роман Бабаев, мелочь, а приятно. Но это, конечно, шутка. "Спартак" — тоже хорошая команда.
Как теперь Евгению Гинеру выкручиваться без бонуса за Лигу чемпионов? Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас — я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодежь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем армейцы вернутся в Лигу чемпионов.
Хотя само по себе возвращение в этот турнир — это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов. Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошел до четвертьфинала — это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами — россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним все в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер — один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал", - цитирует Иванова "Известия".