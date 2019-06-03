Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром.

В настоящий момент национальная команда проводит тренировку. В занятиях принимают участие все футболисты, кроме полузащитника Юрия Газинского, получившего травму в первом тайме контрольного матча с "Чертаново", который состоялся накануне, 3 июня, в Новогорске и завершился победой сборной со счётом 6:0.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:42
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