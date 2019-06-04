Марио Фернандес: интересно менять места матчей, а не только Москва и Санкт-Петербург

Защитник сборной России Марио Фернандес подвел итоги победы над "Чертаново" (6:0) в контрольном матче в Новогорске.

Сборная России продолжает подготовку в Новогорске к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

"Это была хорошая игра с "Чертаново". Здорово играть с любой командой, мы с уважением относимся к сопернику, несмотря на счет. Я играл в городах чемпионата мира, хорошо их знаю. Но все равно интересно менять места матчей, а не только Москва и Санкт-Петербург. Правда, мы редко видим что-то за пределами отеля.

В сборной собраны хорошие игроки, они завоевали свое место в команде и помогут ей. У нас никаких страхов и опасений, только уважение к соперникам. Готовимся сыграть с теми, с кем предстоит.

В перерыве между тренировками общаюсь с семьей и смотрю фильмы. Правда, времени не так много", - цитирует Фернандеса Sport24.ru.
Теги: Фернандес
Сегодня, 13:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама