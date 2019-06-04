Юрий Газзаев может возглавить "Енисей"

Юрий Газзаев является кандидатом на пост главного тренера "Енисея".

В "Енисее" не стали комментировать возможность появления в команде Газзаева. "На данный момент у ФК "Енисей" нет главного тренера, надеемся, что к концу недели наступит ясность по этому вопросу. Что касается информации по Газзаеву - без комментариев", - заявили в клубе Sport24.ru.
Теги: Газзаев Енисей
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