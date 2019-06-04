Юрий Газзаев может возглавить "Енисей"
Юрий Газзаев является кандидатом на пост главного тренера "Енисея".
В "Енисее" не стали комментировать возможность появления в команде Газзаева. "На данный момент у ФК "Енисей" нет главного тренера, надеемся, что к концу недели наступит ясность по этому вопросу. Что касается информации по Газзаеву - без комментариев", - заявили в клубе Sport24.ru.
В "Енисее" не стали комментировать возможность появления в команде Газзаева. "На данный момент у ФК "Енисей" нет главного тренера, надеемся, что к концу недели наступит ясность по этому вопросу. Что касается информации по Газзаеву - без комментариев", - заявили в клубе Sport24.ru.