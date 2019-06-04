Андрею Аршавину запретили покидать пределы России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не сможет покинуть страну в ближайшее время.Такое решение принял суд Санкт-Петербурга по итогам заседания, посвященному его разводу со своей супругой Алисой Казьминой."Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребёнка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. рублей в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещён выезд за границу", - сказал адвокат Казьминой Александр Добровинский.