Леонид Федун: расширение премьер-лиги - экономическая глупостя

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

— Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

— Я не видел документов.

— Ваше мнение о реформе — расширении лиги до 18 клубов — поменялось?

— Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

— Как будет голосовать "Спартак"?

— Против.

— Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели — неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?

— Пока их не видел.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак
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