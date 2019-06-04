Леонид Федун: расширение премьер-лиги - экономическая глупостя
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.
— Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?
— Я не видел документов.
— Ваше мнение о реформе — расширении лиги до 18 клубов — поменялось?
— Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.
— Как будет голосовать "Спартак"?
— Против.
— Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели — неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?
— Пока их не видел.
"Спорт-Экспресс"
— Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?
— Я не видел документов.
— Ваше мнение о реформе — расширении лиги до 18 клубов — поменялось?
— Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.
— Как будет голосовать "Спартак"?
— Против.
— Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели — неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?
— Пока их не видел.
"Спорт-Экспресс"