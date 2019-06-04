Александр Медведев: "Зенит" мог подняться выше в рейтинге УЕФА, если бы последние 4 года играл в ЛЧ
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев оценил достижение питерской команды, занявшей 19-е место в обновленном клубном рейтинге УЕФА.
"Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, "Зенит" мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге, с одной стороны, конечно, приятно, а с другой - это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.
"Зенит" - пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны; у нас потрясающая армия болельщиков не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены, и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными. Крестовский остров, пространство вокруг арены будет местом, как раньше говорили, "культурного отдыха" горожан. Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. ЦСКА обыграл дважды "Реал" и оказался на последнем месте в группе, поэтому победа над грандами мирового футбола, даже две такие победы не гарантируют прохождения в следующий этап. Эти шесть матчей — все "от ножа", все как "последний бой", и именно к такой игре "Зенит" будет готовиться к Лиге чемпионов", - цитирует Медведева Sport24.ru.
"Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, "Зенит" мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге, с одной стороны, конечно, приятно, а с другой - это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.
"Зенит" - пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны; у нас потрясающая армия болельщиков не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены, и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными. Крестовский остров, пространство вокруг арены будет местом, как раньше говорили, "культурного отдыха" горожан. Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. ЦСКА обыграл дважды "Реал" и оказался на последнем месте в группе, поэтому победа над грандами мирового футбола, даже две такие победы не гарантируют прохождения в следующий этап. Эти шесть матчей — все "от ножа", все как "последний бой", и именно к такой игре "Зенит" будет готовиться к Лиге чемпионов", - цитирует Медведева Sport24.ru.