Член попечительского совета "Оренбурга" – о расширении РПЛ: у нас 16 команд не умещаются и играют в "минус 17"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что расширение российской премьер-лиги – "экономическая глупость".

– Федун имеет право на свое мнение, но мне тяжело его комментировать. Вообще, должен быть какой-то документ, который дает обоснование расширению лиги. Нужно, чтобы была ясность по экономике, по календарю, – сказал Столыпин. – Если 16 команд не умещаются, раз за разом играют зимой при температуре "минус 17", то 18 команд – это еще плюс 4 тура... Должна быть какая-то аргументация. Должны выпустить какую-то бумагу, в которой по пунктам будут разложены аргументы "за" расширение.

– "Оренбург" проголосует "за" или "против" расширения?

– Это уже вопрос к президенту клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оренбург
Сегодня, 00:04
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