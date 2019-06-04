Сергей Прядкин: при финансовой стабильности 18 клубов в РПЛ – хороший вариант
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин – о возможном расширении до 18 клубов.
– В каком состоянии процесс перехода?
– После майского исполкома РФС по поручению исполкома создана рабочая группа для изучения вопроса. На правлении лиги этот вопрос обсуждали, теперь необходимо выслушать мнения клубов, что будет сделано на общем собрании 6 июня. После этого будет подготовлено заключение лиги, и на заседании рабочей группы, куда входят коллеги из ФНЛ, профсоюза, представителей тренерского объединения, подготовим заключение, которое затем представим исполкому.
– Каково резюме правления лиги?
– Мнение тех, кто присутствовал, таково – при финансовой стабильности клубов расширение лиги до 18 команд – хороший вариант.
– На ваш взгляд, сейчас эта стабильность есть?
– На данный момент у ряда клубов, в том числе и клубов РПЛ, есть сложности, что мы и ощутили по ходу сезона. К изучению вопроса о расширении подойдем качественно и взвешенно, пообщаемся с владельцами, президентами клубов. Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги. Для России 16 клубов – мало.
– 6 июня будет голосование клубов?
– Нужно посмотреть не только на вопрос расширения, но и тему календаря на следующий сезон, который стартует уже очень скоро. Безусловно, будет и обсуждение вопроса о расширении.
– Если будет принято решение по 18 клубам, то в сезоне-2019/20 напрямую из РПЛ никто не вылетит?
– Есть различные формы. Тот вариант, который вы назвали, наиболее реален.
– К работе над календарем привлечены специалисты Высшей школы экономики. Почему они?
– Это ученые, достаточно молодые люди, которые работают в тесном контакте с нашим департаментом развития и спортивным департаментом. Предварительно они докладывали по ситуации – удается спланировать качественный календарь на будущий сезон.
"Спорт-Экспресс"
– В каком состоянии процесс перехода?
– После майского исполкома РФС по поручению исполкома создана рабочая группа для изучения вопроса. На правлении лиги этот вопрос обсуждали, теперь необходимо выслушать мнения клубов, что будет сделано на общем собрании 6 июня. После этого будет подготовлено заключение лиги, и на заседании рабочей группы, куда входят коллеги из ФНЛ, профсоюза, представителей тренерского объединения, подготовим заключение, которое затем представим исполкому.
– Каково резюме правления лиги?
– Мнение тех, кто присутствовал, таково – при финансовой стабильности клубов расширение лиги до 18 команд – хороший вариант.
– На ваш взгляд, сейчас эта стабильность есть?
– На данный момент у ряда клубов, в том числе и клубов РПЛ, есть сложности, что мы и ощутили по ходу сезона. К изучению вопроса о расширении подойдем качественно и взвешенно, пообщаемся с владельцами, президентами клубов. Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги. Для России 16 клубов – мало.
– 6 июня будет голосование клубов?
– Нужно посмотреть не только на вопрос расширения, но и тему календаря на следующий сезон, который стартует уже очень скоро. Безусловно, будет и обсуждение вопроса о расширении.
– Если будет принято решение по 18 клубам, то в сезоне-2019/20 напрямую из РПЛ никто не вылетит?
– Есть различные формы. Тот вариант, который вы назвали, наиболее реален.
– К работе над календарем привлечены специалисты Высшей школы экономики. Почему они?
– Это ученые, достаточно молодые люди, которые работают в тесном контакте с нашим департаментом развития и спортивным департаментом. Предварительно они докладывали по ситуации – удается спланировать качественный календарь на будущий сезон.
"Спорт-Экспресс"