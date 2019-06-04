Сергей Прядкин: при финансовой стабильности 18 клубов в РПЛ – хороший вариант

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин – о возможном расширении до 18 клубов.– После майского исполкома РФС по поручению исполкома создана рабочая группа для изучения вопроса. На правлении лиги этот вопрос обсуждали, теперь необходимо выслушать мнения клубов, что будет сделано на общем собрании 6 июня. После этого будет подготовлено заключение лиги, и на заседании рабочей группы, куда входят коллеги из ФНЛ, профсоюза, представителей тренерского объединения, подготовим заключение, которое затем представим исполкому.– Мнение тех, кто присутствовал, таково – при финансовой стабильности клубов расширение лиги до 18 команд – хороший вариант.– На данный момент у ряда клубов, в том числе и клубов РПЛ, есть сложности, что мы и ощутили по ходу сезона. К изучению вопроса о расширении подойдем качественно и взвешенно, пообщаемся с владельцами, президентами клубов. Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги. Для России 16 клубов – мало.– Нужно посмотреть не только на вопрос расширения, но и тему календаря на следующий сезон, который стартует уже очень скоро. Безусловно, будет и обсуждение вопроса о расширении.– Есть различные формы. Тот вариант, который вы назвали, наиболее реален.– Это ученые, достаточно молодые люди, которые работают в тесном контакте с нашим департаментом развития и спортивным департаментом. Предварительно они докладывали по ситуации – удается спланировать качественный календарь на будущий сезон.