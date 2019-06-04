Сергей Семак о разводе и повторной свадьбе: мы же давно женаты
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал сообщение своей жены Анны о разводе и повторной свадьбе с тренером петербургского клуба.
– Сергей Богданович, поздравляем вас!
– С чем?
– Со свадьбой...
– Так мы же женаты давно.
– Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.
– Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!
– То есть развода не было?
– Нет-нет.
– Вы это сделали символично, в знак любви?
– Естественно!
– Просто все подумали , что вы развелись...
– (смеется) Ну думать – это не запрещается!
"Комсомольская правда"
– Сергей Богданович, поздравляем вас!
– С чем?
– Со свадьбой...
– Так мы же женаты давно.
– Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.
– Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!
– То есть развода не было?
– Нет-нет.
– Вы это сделали символично, в знак любви?
– Естественно!
– Просто все подумали , что вы развелись...
– (смеется) Ну думать – это не запрещается!
"Комсомольская правда"