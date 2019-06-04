Сергей Семак о разводе и повторной свадьбе: мы же давно женаты

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал сообщение своей жены Анны о разводе и повторной свадьбе с тренером петербургского клуба.– С чем?– Так мы же женаты давно.– Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!– Нет-нет.– Естественно!– (смеется) Ну думать – это не запрещается!