Сергей Семак о разводе и повторной свадьбе: мы же давно женаты

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал сообщение своей жены Анны о разводе и повторной свадьбе с тренером петербургского клуба.

– Сергей Богданович, поздравляем вас!

– С чем?

– Со свадьбой...

– Так мы же женаты давно.

– Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.

– Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!

– То есть развода не было?

– Нет-нет.

– Вы это сделали символично, в знак любви?

– Естественно!

– Просто все подумали , что вы развелись...

– (смеется) Ну думать – это не запрещается!

"Комсомольская правда"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 10:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама