Гилерме: Дзюба очень медленный для вратаря

Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о вратарских навыках нападающего Артёма Дзюбы.

"Берёт ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? Он, может, и хотел бы, но не может, у него нет качества вратаря. Он очень медленный для вратаря.

Гости, которые приходят на тренировки, нас не отвлекают – на это мы не обращаем внимание, главное – это работа. Конечно, мы понимаем, что есть люди, к но нас это не отвлекает.

Что касается Акинфеева, то связь мы с ним не поддерживаем, но и я, и вся команда знаем, что он нас поддерживает. Я читаю его интервью – он всегда нас поддерживает", - цитирует Гилерме "Чемпионат".
Теги: Гильерме Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:36
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