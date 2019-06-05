Гилерме: Дзюба очень медленный для вратаря
Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о вратарских навыках нападающего Артёма Дзюбы.
"Берёт ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? Он, может, и хотел бы, но не может, у него нет качества вратаря. Он очень медленный для вратаря.
Гости, которые приходят на тренировки, нас не отвлекают – на это мы не обращаем внимание, главное – это работа. Конечно, мы понимаем, что есть люди, к но нас это не отвлекает.
Что касается Акинфеева, то связь мы с ним не поддерживаем, но и я, и вся команда знаем, что он нас поддерживает. Я читаю его интервью – он всегда нас поддерживает", - цитирует Гилерме "Чемпионат".
"Берёт ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? Он, может, и хотел бы, но не может, у него нет качества вратаря. Он очень медленный для вратаря.
Гости, которые приходят на тренировки, нас не отвлекают – на это мы не обращаем внимание, главное – это работа. Конечно, мы понимаем, что есть люди, к но нас это не отвлекает.
Что касается Акинфеева, то связь мы с ним не поддерживаем, но и я, и вся команда знаем, что он нас поддерживает. Я читаю его интервью – он всегда нас поддерживает", - цитирует Гилерме "Чемпионат".