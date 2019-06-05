Кристиан Нобоа: Семак - это русский Зидан

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сравнил главного тренера петербургской команды Сергея Семака с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом. Под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами России по итогам сезона-2018/19.

"Семак — хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан — его вполне можно так назвать.

Я не могу сказать, что я стану супертренером, но я работал с Бердыевым, Семаком, Черчесовым — они все любят тактику. Может, я не буду умным тренером, но я смогу показать своему футболисту — ты должен играть так, так, так", — цитирует Нобоа "Спорт день за днем".

Теги: Нобоа Семак Зенит Зидан
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