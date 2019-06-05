Кристиан Нобоа: Семак - это русский Зидан
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сравнил главного тренера петербургской команды Сергея Семака с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом. Под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами России по итогам сезона-2018/19.
"Семак — хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан — его вполне можно так назвать.
Я не могу сказать, что я стану супертренером, но я работал с Бердыевым, Семаком, Черчесовым — они все любят тактику. Может, я не буду умным тренером, но я смогу показать своему футболисту — ты должен играть так, так, так", — цитирует Нобоа "Спорт день за днем".
"Семак — хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан — его вполне можно так назвать.
Я не могу сказать, что я стану супертренером, но я работал с Бердыевым, Семаком, Черчесовым — они все любят тактику. Может, я не буду умным тренером, но я смогу показать своему футболисту — ты должен играть так, так, так", — цитирует Нобоа "Спорт день за днем".
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???? Секреты из раздевалки @zenit_spb от @cristhian_noboa Ссылка на интервью в описании профиля ? . #Нобоа #кристианнобоа #семак #сергейсемак #интервью #зенит #фкзенит #зенитспб #синебелоголубые #сбг #рпл #давайдавай #впередзапитер #noboa #cristiannoboa #ecuador #ecuatoriano #fczenit #тренер #мотивация #futbol #sportsdaily #sportsdailyru #спортденьзаднем #питерденьзаднем