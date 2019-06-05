Артем Лукоянов: скажем спасибо. Бердыев сделал многое для казанского спорта

? Артём Лукоянов:

– Скажем спасибо! Курбан Бекиевич сделал очень многое для казанского спорта и даже дал старт моей небольшой футбольной карьере! ??? pic.twitter.com/UVrbGVeU0j — ХК Ак Барс (@hcakbars) June 5, 2019

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера "Рубина"."Скажем спасибо! Курбан Бекиевич сделал очень многое для казанского спорта и даже дал старт моей небольшой футбольной карьере!" — цитирует Лукоянова пресс-служба "Ак Барса".