Фанаты "Торпедо" поставили под вопрос назначение Игнашевича главным тренером

Фанаты московского "Торпедо" "Запад-5 ULTRAS" пожелали удачи Сергею Игнашевичу на посту главного тренера клуба."Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт, и нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки коней.Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет", — говорится в сообщении фанатского сообщества в инстаграме.