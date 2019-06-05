Фанаты "Торпедо" поставили под вопрос назначение Игнашевича главным тренером
Фанаты московского "Торпедо" "Запад-5 ULTRAS" пожелали удачи Сергею Игнашевичу на посту главного тренера клуба.
"Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!
Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!
Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт, и нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки коней.
Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.
В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет", — говорится в сообщении фанатского сообщества в инстаграме.
Sport24.ru
"Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!
Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!
Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт, и нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки коней.
Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.
В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет", — говорится в сообщении фанатского сообщества в инстаграме.
Sport24.ru