Власти Татарстана не подтверждают отставку Бердыева
Власти Татарстана пока не подтверждают информацию об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера "Рубина", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.
5 июня "Рубин" на официальном сайте объявил об уходе Бердыева.
"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - сказала Галимова.
5 июня "Рубин" на официальном сайте объявил об уходе Бердыева.
"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - сказала Галимова.