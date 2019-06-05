Власти Татарстана не подтверждают отставку Бердыева

Власти Татарстана пока не подтверждают информацию об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера "Рубина", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

5 июня "Рубин" на официальном сайте объявил об уходе Бердыева.

"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - сказала Галимова.
Теги: Бердыев Рубин
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