Рауль Рианчо: у Бердыева не будет никаких проблем с тем, чтобы тренировать другую команду
Испанец Рауль Рианчо прокомментировал уход из "Рубина" главного тренера Курбана Бердыева.
"Я думаю, что Курбан — большой профессионал, и у него не будет никаких проблем с тем, чтобы тренировать другую команду. Покидать "Рубин" должно было быть очень тяжело для него, он всегда очень любил эту команду, так как именно она стала для него путевкой в европейский футбол.
Когда я был тренером "Спартака", и мы встретились с Бердыевым в октябре в игре против "Рубина", я испытал особенные чувства. Я желаю ему удачи и надеюсь, что мы встретимся снова. Годы, проведенные в составе его технической команды, незабываемы. Также я верю, что благодаря его знаниям и опыту скоро Бердыев добьется новых успехов", - цитирует Рианчо Sport24.ru.
"Я думаю, что Курбан — большой профессионал, и у него не будет никаких проблем с тем, чтобы тренировать другую команду. Покидать "Рубин" должно было быть очень тяжело для него, он всегда очень любил эту команду, так как именно она стала для него путевкой в европейский футбол.
Когда я был тренером "Спартака", и мы встретились с Бердыевым в октябре в игре против "Рубина", я испытал особенные чувства. Я желаю ему удачи и надеюсь, что мы встретимся снова. Годы, проведенные в составе его технической команды, незабываемы. Также я верю, что благодаря его знаниям и опыту скоро Бердыев добьется новых успехов", - цитирует Рианчо Sport24.ru.