"Краснодар" предлагает отменять ошибочные желтые карточки, приводящие к дисквалификациям

Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг обратился в премьер-лигу с предложением о внесении изменений в Дисциплинарный регламент чемпионата следующего сезона. Речь идет о том, чтобы отменять желтые карточки, ошибочно предъявленные игрокам, и ведущие к их дисквалификации.

"В последнее время мы столкнулись с рядом ситуаций, когда из-за ошибочно принятых решений судей игроки ФК "Краснодар" необоснованно получали дисквалификацию на следующий матч. Речь идет об ошибочно предъявленных желтых карточках, которые не влекут удаление в матче, но влекут дисквалификацию на следующий матч. По общему правилу, закрепленному в Дисциплинарном регламенте, обжалованию подлежит только ошибочное применение желтой карточки вместо другого игрока. Мы считаем, что такое правило является несправедливым, обжалованию также должны подлежать ошибочно вынесенные предупреждения, которые приводят к автоматической дисквалификации", – говорится в письме.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар
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