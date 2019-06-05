"Зенит" может приобрести нападающего "Спартака" Прошлякова

Нападающий "Спартака" Данила Прошляков интересен "Зениту". Петербургский клуб хотел подписать контракт с форвардом красно-белых ещё зимой вместе с его партнёром по команде Никитой Судариковым, однако тогда трансфер не удалось осуществить.В настоящее время ситуация осложняется тем, что Прошляков не хочет играть в "Зените-2", а гарантий для игры в основном составе "Зенита" сине-бело-голубые не могут ему предоставить. К тому же ситуацию усложняет тот факт, что агентом Прошлякова является Марко Трабукки. При этом также вероятен вариант, при котором "Зенит" подпишет контракт с игроком "Спартака" и отдаст его в аренду.