Бердыев может остаться в "Рубине". Бывший президент Татарстана Шаймиев против его ухода

Курбан Бердыев может остаться на должности главного тренера "Рубина".Против его ухода выступает бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который давно дружит со специалистом.Об уходе Бердыева было объявлено на официальном сайте "Рубина", он собирал вещи на базе и планировал провести прощальную встречу с игроками 13 июня. Однако позднее представитель правительства Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти республики не подтверждают отставку.Бердыев до ухода пообщался с руководством компании ТАИФ, владеющей казанским клубом. В переговорах участвовали гендиректор компании Альберт Шигабутдинов и его советник по инвестициям сын Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев, который около года был президентом клуба и вернул Бердыева в Казань.Шаймиев-старший опасается, что после ухода Бердыева, у "Рубина" начнутся серьезные проблемы, и провал будет ассоциироваться в том числе с его фамилией.