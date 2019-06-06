Роман Широков: в чём экономическая гениальность решения о расширении РПЛ до 18 клубов?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможное расширение количества участников Российской Премьер-Лиги."А кто сможет мне объяснить в чём экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для дополнительных игр есть в календаре?", - написал Широков в "твиттере".