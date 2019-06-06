Роман Бабаев: ещё надеемся, что ЦСКА удастся найти компромиссное решение по Бекао
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой защитник "армейцев" Родриго Бекао, права которого принадлежат "Байи" может перейти в "Удинезе" в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.
"Я не буду комментировать слухи по поводу Бекао. Мы на связи с футболистом. То, что переговоры могут параллельно вести другие клубы, — не сюрприз. Мы пока ещё надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.
"Я не буду комментировать слухи по поводу Бекао. Мы на связи с футболистом. То, что переговоры могут параллельно вести другие клубы, — не сюрприз. Мы пока ещё надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".