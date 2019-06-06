Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%

Клубы российской Премьер-лиги попросят РФС сократить квоту билетов для болельщиков гостевых команд на матчах чемпионата России с 10 до 7%.

"Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%", — рассказал источник.

ТАСС
Сегодня, 17:37
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