Клубы РПЛ выступили за сокращение гостевой квоты билетов до 7%

Клубы российской Премьер-лиги попросят РФС сократить квоту билетов для болельщиков гостевых команд на матчах чемпионата России с 10 до 7%."Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%", — рассказал источник.