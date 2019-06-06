РПЛ хочет заработать на ТВ-презентации календаря на сезон-2019/20
Глава РПЛ Сергей Прядкин отказался огласить календарь на сезон-2019/20 до презентации на телевидении, чтобы отбить вложенные в его разработку средства.
"Вы на меня не обижайтесь, но мы хотим сделать презентацию календаря на "Матч ТВ". Впервые использовали молодых ученых из ВШЭ и математический алгоритм. Версию разложили прямо в ходе заседания. Руководители версии календаря не видели. Критерии, которые мы давали ребятам, постарались учесть все. Вплоть до того, что были пожелания клубов. Кроме того, учли пожелания вещателя, климатические условия, города нахождения РПЛ по климатическим условиям на Урале, южные города. Получилось вроде неплохо!
Некоторые пожелания клубов, например "Зенита", касались и концертов. Праздники старались учесть. Все учли! Но есть затратная часть, которую мы хотели бы вернуть за счет презентации календаря в форме шоу. Впервые мы разрешили одну игру в сезоне клубам меняться кругами", - цитирует Прядкина Sport24.
"Вы на меня не обижайтесь, но мы хотим сделать презентацию календаря на "Матч ТВ". Впервые использовали молодых ученых из ВШЭ и математический алгоритм. Версию разложили прямо в ходе заседания. Руководители версии календаря не видели. Критерии, которые мы давали ребятам, постарались учесть все. Вплоть до того, что были пожелания клубов. Кроме того, учли пожелания вещателя, климатические условия, города нахождения РПЛ по климатическим условиям на Урале, южные города. Получилось вроде неплохо!
Некоторые пожелания клубов, например "Зенита", касались и концертов. Праздники старались учесть. Все учли! Но есть затратная часть, которую мы хотели бы вернуть за счет презентации календаря в форме шоу. Впервые мы разрешили одну игру в сезоне клубам меняться кругами", - цитирует Прядкина Sport24.