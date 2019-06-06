Гендиректор "Зенита": идея увеличения РПЛ хорошая, но нельзя плодить перебивающиеся с хлеба на воду клубы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медвеедв прокомментировал возможное увеличение числа участников в РПЛ до 18 команд.
"Нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду. Поле должно полностью соответствовать стандартам — "Динамо" на новом стадионе не могло сыграть несколько месяцев, хотя Москва является не самым холодным регионом. Поэтому при условии, что все требования будут выполнены — финансовые гарантии не на один, а на пять лет минимум, полная уверенность, что поле будет пригодно, а для болельщиков будут полностью комфортные условия нахождения — только тогда можно голосовать.
Давайте посмотрим, как условия будут выполняться. В целом же идея увеличения чемпионата и числа матчей — хорошая", — цитирует Медведева ТАСС.
"Нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду. Поле должно полностью соответствовать стандартам — "Динамо" на новом стадионе не могло сыграть несколько месяцев, хотя Москва является не самым холодным регионом. Поэтому при условии, что все требования будут выполнены — финансовые гарантии не на один, а на пять лет минимум, полная уверенность, что поле будет пригодно, а для болельщиков будут полностью комфортные условия нахождения — только тогда можно голосовать.
Давайте посмотрим, как условия будут выполняться. В целом же идея увеличения чемпионата и числа матчей — хорошая", — цитирует Медведева ТАСС.