Гаджи Гаджиев: модернизация футбольных стадионов важнее снижения их минимальной вместимости
Улучшение инфраструктуры футбольных стадионов в России является более актуальной проблемой, чем снижение их минимальной вместимости. Такое мнение высказал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.
"Это нормальное решение, но категория "вместимость" не является единственной, которая определяет хороший стадион. Сегодня надо повышать качество полей, повышать требования к качеству раздевалок, работе персонала - мелочи, которые делают стадион комфортным. Нужно, чтобы комфорт возрастал на стадионе, необходимо улучшение инфраструктуры арен, а минимальное число болельщиков не так критично.
Необходимо дать точную оценку времени, понять, есть ли в стране достаточное количество клубов, которые готовы к таком шагу. Финансовая проблема является главной в российском футболе, и наши клубы должны уметь правильно распоряжаться своими ресурсами для сохранения места в РПЛ. Клубам необходимо тратить больше денег на собственных воспитанников, а не на трансферы высокооплачиваемых футболистов, "Краснодар", "Чертаново" показывают хороший пример, "Уфа" зарабатывает в основном на продаже собственной молодежи. Если 70% бюджета тратить на трансферы, то это будет совершенно неверным решением", - цитирует Гаджиева ТАСС.
"Это нормальное решение, но категория "вместимость" не является единственной, которая определяет хороший стадион. Сегодня надо повышать качество полей, повышать требования к качеству раздевалок, работе персонала - мелочи, которые делают стадион комфортным. Нужно, чтобы комфорт возрастал на стадионе, необходимо улучшение инфраструктуры арен, а минимальное число болельщиков не так критично.
Необходимо дать точную оценку времени, понять, есть ли в стране достаточное количество клубов, которые готовы к таком шагу. Финансовая проблема является главной в российском футболе, и наши клубы должны уметь правильно распоряжаться своими ресурсами для сохранения места в РПЛ. Клубам необходимо тратить больше денег на собственных воспитанников, а не на трансферы высокооплачиваемых футболистов, "Краснодар", "Чертаново" показывают хороший пример, "Уфа" зарабатывает в основном на продаже собственной молодежи. Если 70% бюджета тратить на трансферы, то это будет совершенно неверным решением", - цитирует Гаджиева ТАСС.