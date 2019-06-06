РПЛ: гостевая квота до 10% сохранена при условии гарантий оплаты всех запрошенных билетов
В четверг, 6 июня, в СМИ сообщалось, что клубы российской Премьер-лиги попросят РФС сократить квоту билетов для болельщиков гостевых команд на матчах чемпионата России с 10 до 7%.
Вопрос по билетным квотам для болельщиков гостевых команд обсуждался на заседании общего собрания РПЛ.
Максимальная квота до 10% была сохранена при условии получения организатором матча от клуба-гостя гарантий по оплате всего запрошенного количества билетов для своих болельщиков, сообщает официальный сайт лиги.
Вопрос по билетным квотам для болельщиков гостевых команд обсуждался на заседании общего собрания РПЛ.
Максимальная квота до 10% была сохранена при условии получения организатором матча от клуба-гостя гарантий по оплате всего запрошенного количества билетов для своих болельщиков, сообщает официальный сайт лиги.