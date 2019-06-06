РПЛ: гостевая квота до 10% сохранена при условии гарантий оплаты всех запрошенных билетов

В четверг, 6 июня, в СМИ сообщалось, что клубы российской Премьер-лиги попросят РФС сократить квоту билетов для болельщиков гостевых команд на матчах чемпионата России с 10 до 7%.

Вопрос по билетным квотам для болельщиков гостевых команд обсуждался на заседании общего собрания РПЛ.

Максимальная квота до 10% была сохранена при условии получения организатором матча от клуба-гостя гарантий по оплате всего запрошенного количества билетов для своих болельщиков, сообщает официальный сайт лиги.
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