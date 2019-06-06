Виктория Лопырева: возвращаюсь к любимому делу - продвижению футбола!
Посол чемпионата мира по футболу — 2018 обладательница титула "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырева, 5 февраля родившая первенца — сына Марка Лионеля, сообщила о возобновлении деятельности, связанной с футболом, и поздравила Джанни Инфантино с переизбранием на пост президента ФИФА.
"После рождения первенца я посвятила все свое время малышу, но теперь возвращаюсь к любимому делу — продвижению футбола!
Честно скажу, скучала по делу, по всей нашей большой футбольной семье. Чемпионат мира по футболу среди женских команд проходит на очень высоком уровне. Накануне нас принимал президент Франции Эммануэль Макрон, который подчеркнул важность события. И, конечно, сердечно поздравляю с переизбранием на высокий пост большого друга нашей страны господина Инфантино. Уверена, что женский футбол и другие инициативы по развитию футбола получат новый импульс, сделаю для этого все возможное", - цитирует Лопыреву "КП".
"После рождения первенца я посвятила все свое время малышу, но теперь возвращаюсь к любимому делу — продвижению футбола!
Честно скажу, скучала по делу, по всей нашей большой футбольной семье. Чемпионат мира по футболу среди женских команд проходит на очень высоком уровне. Накануне нас принимал президент Франции Эммануэль Макрон, который подчеркнул важность события. И, конечно, сердечно поздравляю с переизбранием на высокий пост большого друга нашей страны господина Инфантино. Уверена, что женский футбол и другие инициативы по развитию футбола получат новый импульс, сделаю для этого все возможное", - цитирует Лопыреву "КП".