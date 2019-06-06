Экс-футболист сборной России Быстров рассказал о дайвинге с акулами: чуть не сожрали!
Бывший футболист сборной России, петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров рассказал о дайвинге с акулами в США, к которому его привлек экс-партнер по команде Игорь Денисов.
"Так получилось, что я завозился со снаряжением и прыгнул последним. А группа уже двинулась по маршруту. Когда обнаружил, что под водой никого из ребят нет, охватила паника. Забыл обо всем на свете! Как плавать, как дышать, как продуваться. Страх парализовал, и я камнем пошел ко дну. А там штук 50 акул! Из них три — тигровые, длиной 5 метров!
Пока соображал, что к чему, вспомнил фразу инструктора: «На дно не вставать! Здесь акулы начинают кормиться…» Разглядев метрах в 40 пузырьки, быстро пополз в ту сторону, к нашей группе. На спине, цепляясь баллоном за кораллы, валуны, какие-то водоросли. С нами был профессиональный дайвер, американец. Я жестом показал — у меня проблемы. А он — да ладно, все о’кей. И поплыл дальше с камерой.
Тут, как ни странно, я немножко успокоился. Понял, что меня еще не сожрали. Но маска в воде, глаза щиплет. Удовольствия ноль. Мужики рядом с акулами плавали, трогали их, снимали на камеру, а я забился в уголок, судорожно вертел головой и думал — лишь бы не схавали. Но на следующий день погружение обошлось без ЧП, и я тоже спокойно плавал с ними, даже гладил", - цитирует Быстрова "СЭ".
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"Так получилось, что я завозился со снаряжением и прыгнул последним. А группа уже двинулась по маршруту. Когда обнаружил, что под водой никого из ребят нет, охватила паника. Забыл обо всем на свете! Как плавать, как дышать, как продуваться. Страх парализовал, и я камнем пошел ко дну. А там штук 50 акул! Из них три — тигровые, длиной 5 метров!
Пока соображал, что к чему, вспомнил фразу инструктора: «На дно не вставать! Здесь акулы начинают кормиться…» Разглядев метрах в 40 пузырьки, быстро пополз в ту сторону, к нашей группе. На спине, цепляясь баллоном за кораллы, валуны, какие-то водоросли. С нами был профессиональный дайвер, американец. Я жестом показал — у меня проблемы. А он — да ладно, все о’кей. И поплыл дальше с камерой.
Тут, как ни странно, я немножко успокоился. Понял, что меня еще не сожрали. Но маска в воде, глаза щиплет. Удовольствия ноль. Мужики рядом с акулами плавали, трогали их, снимали на камеру, а я забился в уголок, судорожно вертел головой и думал — лишь бы не схавали. Но на следующий день погружение обошлось без ЧП, и я тоже спокойно плавал с ними, даже гладил", - цитирует Быстрова "СЭ".
[Ссылка]
СПОРТ-ЭКСПРЕСС – новости спорта, футбол, хоккей, биатлон, спортивная аналитика и интервью со звездами спорта
http://sport-express.ru