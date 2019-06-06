Сергей Прядкин: принятие решения по расширению РПЛ – прерогатива исполкома РФС

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о решении большинства клубов поддержать инициативу по расширению лиги до 18 участников.

"Важно корректно формулировать происшедшее. В повестке дня общего собрания не было вопроса о расширении – мы рассматривали это в разделе "Разное", выполняя поручение исполкома – отработать вариант расширения и дать свое заключение комитету профессионального футбола РФС. Провели опрос руководителей клубов, которые в целом поддержали идею расширения – с оговорками.

Далее вопрос будет обсужден на заседании комитета профессионального футбола РФС, а принятие решения – прерогатива исполкома РФС. Говорить о расширении до принятия решения исполкомом рано", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин
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