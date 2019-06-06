Сергей Силкин: 18 команд в Премьер-лиге - это зря. Лучше, сильнее наш чемпионат это не сделает

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением о возможном расширении Премьер-лиги до 18 команд, а также рассказал об ожиданиях по поводу матчей сборной России с командами Сан-Марино и Кипра в отборе к чемпионату Европы 2020 года.- Мне кажется, это зря. Потому что мы видим верхнюю часть нашего чемпионата, мы видим картину в подвале турнирной таблицы, мы видим, что творится в ФНЛ. За счет чего это сделает наш чемпионат лучше, сильнее? Добавятся лишние игры? Календарь и так насыщенный. Я бы, если меня спросили, не проголосовал за 18 команд. Потому что уровень мастерства команд, которые придут в Премьер-лигу, не повысит чемпионат. Уровень РПЛ и ФНЛ прилично разнится.- Посмотрим, как он будет играть, как он будет проявлять себя. Тогда понятно будет, какой это футболист. Конечно, хотелось бы, чтобы он усилил команду. Но польские футболисты достаточно давно в нашем чемпионате выступают, и неплохого качества это игроки.- Знаете, в команду очень важно влиться. Не всем игрокам это удается. Удастся - дай бог. Понятно, что за ним следили - значит, на него рассчитывают. Но уровень мастерства мы увидим только в играх чемпионата.- Конечно, в этих матчах надо брать шесть очков. Сборная в последнее время обновилась. И много у нас ребят, которые проявили себя в этом году. Думаю, что тренеры дадут им возможность сыграть, почувствовать уверенность и закрепиться в сборной. Попасть в сборную - мечта для каждого футболиста, а удачные игры раскрывают их мастерство. Поэтому остается пожелать им всего хорошего.