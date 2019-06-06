"Тамбов" планирует проводить домашние матчи РПЛ на "Волгоград-Арене"
Возможный выбор вышедшего в РПЛ "Тамбова" в пользу проведения домашних матчей на "Волгоград-Арене" принесет экономический эффект стадиону, заявил глава комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко.
Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков говорил, что клуб может начать сезон на стадионе в Саранске, однако в четверг он сообщил, что велика вероятность того, что "Тамбов" будет играть в Волгограде.
"Это совершенно позитивная история, это даст загрузку стадиона, позволит увидеть волгоградцам игры премьер-лиги, пока наш "Ротор" туда не вышел. В любом случае надо об этом говорить, это экономически обоснованно, принесет экономический эффект и дополнительный доход для арены, для его собственников", - цитирует Грушко ТАСС.
Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков говорил, что клуб может начать сезон на стадионе в Саранске, однако в четверг он сообщил, что велика вероятность того, что "Тамбов" будет играть в Волгограде.
"Это совершенно позитивная история, это даст загрузку стадиона, позволит увидеть волгоградцам игры премьер-лиги, пока наш "Ротор" туда не вышел. В любом случае надо об этом говорить, это экономически обоснованно, принесет экономический эффект и дополнительный доход для арены, для его собственников", - цитирует Грушко ТАСС.