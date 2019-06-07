"Оренбург" пока не подтверждает проведение домашних матчей нового сезона в Самаре

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал заявление в РПЛ, что клуб, скорее всего, домашние матчи нового сезона будет проводить в Самаре.

"Оренбург" на данный момент не смог получить лицензию на проведение на своем стадионе матчей РПЛ.

"Все предложения РПЛ утверждаются исполкомом РФС, после этого будем комментировать в том числе календарь 19/20", - цитирует Столыпина Sport24.
Теги: Оренбург
Сегодня, 10:29
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