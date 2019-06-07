"Оренбург" пока не подтверждает проведение домашних матчей нового сезона в Самаре
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал заявление в РПЛ, что клуб, скорее всего, домашние матчи нового сезона будет проводить в Самаре.
"Оренбург" на данный момент не смог получить лицензию на проведение на своем стадионе матчей РПЛ.
"Все предложения РПЛ утверждаются исполкомом РФС, после этого будем комментировать в том числе календарь 19/20", - цитирует Столыпина Sport24.
"Оренбург" на данный момент не смог получить лицензию на проведение на своем стадионе матчей РПЛ.
"Все предложения РПЛ утверждаются исполкомом РФС, после этого будем комментировать в том числе календарь 19/20", - цитирует Столыпина Sport24.