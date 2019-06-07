РПЛ опубликовала календарь сезона-2019/20

Российская Премьер-Лига на своем сайте
опубликовала календарь сезона-2019/20 с 1 по 30 туры.
Отмечается, что точные время и дата матчей будут объявлены позже. Каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.
1 тур (14 Июля)
Зенит - Тамбов
Спартак - Сочи
Ростов - Оренбург
Локомотив - Рубин
Ахмат - Краснодар
Арсенал - Динамо
Крылья Советов - ПФК ЦСКА
Урал - Уфа
2 тур (21 Июля)
Ростов - Спартак
ПФК ЦСКА - Оренбург
Динамо-Москва - Рубин
Локомотив - Тамбов
Сочи - Зенит
Крылья Советов - Арсенал
Уфа - Краснодар
Урал - Ахмат 3 тур (28 Июля)
Краснодар - Сочи
Тамбов - Спартак
ПФК ЦСКА - Локомотив
Динамо - Урал
Рубин - Ахмат
Арсенал - Ростов
Уфа - Крылья Советов
Оренбург - Зенит 4 тур (4 Августа)
Зенит - Краснодар
Спартак - Динамо
Тамбов - Арсенал
Ахмат - Оренбург
Сочи - Уфа
Рубин - ПФК ЦСКА
Крылья Советов - Локомотив
Урал- Ростов 5 тур (11 Августа)
Ростов - Крылья Советов
Краснодар - Рубин
ПФК ЦСКА - Сочи
Динамо - Зенит
Локомотив - Урал
Ахмат - Спартак
Арсенал - Уфа
Оренбург - ТамбовПолное расписание:
6 тур (18 Августа)
Зенит - Ахмат
Спартак - ПФК ЦСКА
Тамбов - Краснодар
Динамо - Локомотив
Рубин - Арсенал
Уфа - Ростов
Урал - Крылья Советов
Оренбург - Сочи
7 тур (25 Августа)
Зенит - Уфа
Ростов - Рубин
Краснодар - Локомотив
Тамбов - Динамо
ПФК ЦСКА - Ахмат
Сочи - Урал
Арсенал - Оренбург
Крылья Советов - Спартак
8 тур (1 Сентября)
Спартак - Зенит
Локомотив - Ростов
Ахмат - Тамбов
Рубин - Сочи
Арсенал - ПФК ЦСКА
Крылья Советов - Динамо
Уфа - Оренбург
Урал - Краснодар
9 тур (15 Сентября)
Зенит - Арсенал
Спартак - Урал
Ростов - Ахмат
Краснодар - Крылья Советов
Тамбов - ПФК ЦСКА
Динамо - Уфа
Сочи - Локомотив
Оренбург - Рубин
10 тур (22 Сентября)
Зенит - Рубин
Тамбов - Ростов
ПФК ЦСКА - Краснодар
Динамо - Сочи
Ахмат - Крылья Советов
Арсенал - Урал
Уфа - Спартак
Оренбург - Локомотив
25-26 сентября
1/16 Кубка России
11 тур (29 Сентября)
Спартак - Оренбург
Ростов - Динамо
Краснодар - Арсенал
Локомотив - Зенит
Сочи - Ахмат
Рубин - Уфа
Крылья Советов - Тамбов
Урал - ПФК ЦСКА
12 тур (6 Октября)
Краснодар - Спартак
ПФК ЦСКА - Ростов
Локомотив - Арсенал
Сочи - Крылья Советов
Рубин - Тамбов
Уфа - Ахмат
Урал - Зенит
Оренбург - Динамо
13 тур (20 Октября)
Зенит - Ростов
Спартак - Рубин
Тамбов - Урал
Динамо - Краснодар
Ахмат - Локомотив
Арсенал - Сочи
Уфа - ПФК ЦСКА
Оренбург - Крылья Советов
14 тур (27 Октября)
Ростов - Сочи
Краснодар - Оренбург
Тамбов - Уфа
ПФК ЦСКА - Динамо
Локомотив - Спартак
Ахмат - Арсенал
Рубин - Урал
Крылья Советов - Зенит
30-31 октября
1/8 Кубка России
15 тур (3 Ноября)
Зенит - ПФК ЦСКА
Спартак - Арсенал
Краснодар - Ростов
Динамо - Ахмат
Сочи - Тамбов
Крылья Советов - Рубин
Уфа - Локомотив
Урал - Оренбург
16 тур (10 Ноября)
Спартак - Крылья Советов
Ростов - Тамбов
Локомотив - Краснодар
Ахмат - Урал
Сочи - ПФК ЦСКА
Рубин - Динамо
Арсенал - Зенит
Оренбург - Уфа
17 тур (24 Ноября)
Тамбов - Локомотив
ПФК ЦСКА - Крылья Советов
Динамо - Ростов
Рубин - Зенит
Арсенал - Краснодар
Уфа - Сочи
Урал - Спартак
Оренбург - Ахмат
18 тур (1 Декабря)
Зенит - Спартак
Ростов - Урал
Краснодар - Тамбов
ПФК ЦСКА - Арсенал
Локомотив - Динамо
Ахмат - Рубин
Сочи - Оренбург
Крылья Советов - Уфа
19 тур (8 Декабря)
Зенит - Динамо
Спартак - Ростов
Краснодар - ПФК ЦСКА
Тамбов - Оренбург
Ахмат - Уфа
Сочи - Рубин
Арсенал - Локомотив
Крылья Советов - Урал
20 тур (1 Марта)
Зенит - Локомотив
Краснодар - Уфа
Тамбов - Рубин
ПФК ЦСКА - Урал
Динамо - Спартак
Ахмат - Ростов
Сочи - Арсенал
Крылья Советов - Оренбург
4-5 марта
1/4 Кубка России
21 тур (8 Марта)
Спартак - Краснодар
Ростов - ПФК ЦСКА
Динамо - Тамбов
Локомотив - Ахмат
Рубин - Крылья Советов
Уфа - Зенит
Урал - Сочи
Оренбург - Арсенал
22 тур (15 Марта)
Зенит - Урал
Ростов - Локомотив
Тамбов - Крылья Советов
ПФК ЦСКА - Уфа
Ахмат - Динамо
Сочи - Краснодар
Арсенал - Рубин
Оренбург - Спартак
23 тур (22 Марта)
Краснодар - Динамо
ПФК ЦСКА - Зенит
Локомотив - Оренбург
Сочи - Ростов
Арсенал - Спартак
Крылья Советов - Ахмат
Уфа - Тамбов
Урал - Рубин
24 тур (5 Апреля)
Зенит - Крылья Советов
Спартак - Уфа
Ростов - Арсенал
Динамо - ПФК ЦСКА
Ахмат - Сочи
Рубин - Локомотив
Урал - Тамбов
Оренбург - Краснодар
25 тур (12 Апреля)
Ростов - Краснодар
Тамбов - Зенит
ПФК ЦСКА - Спартак
Локомотив - Крылья Советов
Сочи - Динамо
Арсенал - Ахмат
Уфа - Рубин
Оренбург - Урал
26 тур (19 Апреля)
Спартак - Тамбов
Краснодар - Зенит
Динамо - Арсенал
Локомотив - Сочи
Ахмат - ПФК ЦСКА
Рубин - Оренбург
Крылья Советов - Ростов
Уфа - Урал
22 Апреля
1/2 Кубка России
27 тур (26 Апреля)
Зенит - Сочи
Спартак - Локомотив
Ростов - Уфа
Тамбов - Ахмат
Рубин - Краснодар
Арсенал - Крылья Советов
Урал - Динамо
Оренбург - ПФК ЦСКА
28 тур (3 Мая)
Краснодар - Урал
ПФК ЦСКА - Рубин
Динамо - Крылья Советов
Локомотив - Уфа
Ахмат - Зенит
Сочи - Спартак
Арсенал - Тамбов
Оренбург - Ростов
29 тур (10 Мая)
Зенит - Оренбург
Спартак - Ахмат
Тамбов - Сочи
Локомотив - ПФК ЦСКА
Рубин - Ростов
Крылья Советов - Краснодар
Уфа - Динамо
Урал - Арсенал
13 Мая
Финал Кубка России
30 тур (17 Мая)
Ростов - Зенит
Краснодар - Ахмат
ПФК ЦСКА - Тамбов
Динамо - Оренбург
Рубин - Спартак
Крылья Советов - Сочи
Уфа - Арсенал
Урал - Локомотив