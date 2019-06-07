РПЛ опубликовала календарь сезона-2019/20

Российская Премьер-Лига на своем сайте опубликовала календарь сезона-2019/20 с 1 по 30 туры.

Отмечается, что точные время и дата матчей будут объявлены позже. Каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.

1 тур (14 Июля)

Зенит - Тамбов
Спартак - Сочи
Ростов - Оренбург
Локомотив - Рубин
Ахмат - Краснодар
Арсенал - Динамо
Крылья Советов - ПФК ЦСКА
Урал - Уфа

2 тур (21 Июля)

Ростов - Спартак
ПФК ЦСКА - Оренбург
Динамо-Москва - Рубин
Локомотив - Тамбов
Сочи - Зенит
Крылья Советов - Арсенал
Уфа - Краснодар
Урал - Ахмат

3 тур (28 Июля)

Краснодар - Сочи
Тамбов - Спартак
ПФК ЦСКА - Локомотив
Динамо - Урал
Рубин - Ахмат
Арсенал - Ростов
Уфа - Крылья Советов
Оренбург - Зенит

4 тур (4 Августа)

Зенит - Краснодар
Спартак - Динамо
Тамбов - Арсенал
Ахмат - Оренбург
Сочи - Уфа
Рубин - ПФК ЦСКА
Крылья Советов - Локомотив
Урал- Ростов

5 тур (11 Августа)

Ростов - Крылья Советов
Краснодар - Рубин
ПФК ЦСКА - Сочи
Динамо - Зенит
Локомотив - Урал
Ахмат - Спартак
Арсенал - Уфа
Оренбург - Тамбов

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