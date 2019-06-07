Владимир Быстров: когда играл за "Спартак", не скрывал, что вернусь обратно в "Зенит", если позовут

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о своем возвращении из "Спартака" в "Зенит" в 2009 году.– Сейчас сам удивляюсь. А тогда… Конечно, было очень тяжело. Но я знал, что правда на моей стороне. Это придавало сил.– Начнем с того, что эпизод на вокзале – спланированная акция. Ставшая полной неожиданностью. В 2005-м "Зенит" решил продать меня в "Спартак". Через четыре года появилась возможность вернуться в родной клуб. Я не скрывал: "Если позовут обратно – соглашусь не раздумывая". То, что часть болельщиков настолько нервно это воспримет, совершенно не предполагал. Скорее фанаты "Спартака" могли быть недовольны. Я же в разгар сезона ушел из команды, которая боролась за золото. Но доиграть там чемпионат было нереально. Мне сказали: "Либо переходишь сейчас, либо вопрос закрыт". Всё.– Плот – нет. Свиную голову видел. Да чего только не было! "Быстров – сдохни!", другие надписи. Сжигали футболки с моей фамилией. А перед матчем с "Ростовом", когда с командой на автобусе подъезжали к "Петровскому", заметили на арке повешенную куклу в спартаковской майке. Намек понятен.