Промес прибил Англию в полуфинале Лиги наций. И он хочет обратно в «Спартак»
Легендарный Антошка, который накануне вывел Голландию в финал, уже не первый раз пишет в социальных сетях, что вернётся в Москву. Есть ли вероятность, что главная звезда «красно-белых» за последние несколько лет поедет выручать блеклый «Спартак» Кононова?
«Спартак» сейчас раздавлен. И надежд на возрождение особенных нет. Каррера не справлялся последние недели работы в Москве, но ощущение отчаяния даже провальные матчи при итальянце не приносили. Оно пришло позже.
Сначала был неугомонный Рианчо, болтливый, беспомощный, но весёлый и смешной. Теперь Кононов. Сначала он тоже был болтлив и мечтателен, но оказался не менее беспомощным, чем та испанская карикатура на главного тренера, и стал очень-очень грустным.
«Спартак» должен был заиграть в футбол Бескова, выиграть Кубок и пробиться в Лигу чемпионов. Но вылетел с последнего места из Лиги Европы, снова был выбит «Уралом», а в последнем туре пустил вперёд ЦСКА. Кононов в это время старательно делал вид, что всё в порядке. Обвинял журналистов и с недоумением реагировал на острые вопросы.
После такого душного сезона команде очень нужен герой. Промес подходит идеально – он делал вместе с Каррерой чемпионский сезон, был близок к болельщикам, да и просто ассоциируется со всем хорошим, что было в «Спартаке» за последние годы.
Сам Антошка, судя по всему, совсем не против. Он (или его пиар-менеджер) старательно подогревает слухи о возвращении в «Спартак». В инстаграме Spartak_Redwhitenews голландец написал «да» в ответ на пост «Верите ли вы, что Промес вернется в «Спартак»?»
«Мы тебя ждем! Надеюсь, ты скоро вернешься домой», – написал Зобнин.
Джикия отписался: «Ждём тебя, братуха!»
И это, между прочим, уже не первый раз.
Кто-то может подумать, что это всего лишь шутки, но вряд ли. Футболисты (Глушаков и Ещенко
не футболисты не в счёт) очень аккуратно относятся к общению в социальных сетях. Такой комментарий – явный сигнал от Квинси, что в «Севилье» он оставаться не хочет. Просто так такие вещи не делают, особенно европейцы.
Как у него сейчас дела?
Прямо сейчас – замечательно. Накануне он играл в полуфинале Лиги Наций против англичан. Голландия прошла в финал, приложив родоначальников футбола 3:1, а Квинси сделал два мяча - один забил сам, а в другом эпизоде заставил забить в свои Уокера.
Однако сезон для Квинси получился тяжелым. Сначала он не мог пробиться в состав «Севильи» (тут было ещё и дополнительное давление, учитывая, сколько за него отвалили). Затем всё-таки закрепился и начал играть более-менее регулярно.
Но и здесь крылась неприятность. Промеса ставили крайним защитником при схеме с тремя центральными, что его, очевидно, не очень устраивает. После лидерства в «Спартаке», где он был главный звездой, голландец стал футболистом, у которого не так много шансов проявить себя результативно.
В итоге – два мяча за сезон, четыре голевые передачи и вышеупомянутые сообщения в инстаграме. Для его позиции это совсем не плохо, но Промеса, видимо, такой результат не устраивает.
Есть шанс, что он вернётся?
Всё это, конечно, сомнительно. Во-первых, непонятна позиция нового тренера «Севильи» - дальше рулить командой будет экс-наставник сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. Также в клуб вернулся менеджер Мончи. Если эти люди дадут гарантии Промесу на следующий сезон, голландец может и остаться.
В противном случае руководство может не обращать внимание на желание игрока, а просто выставить его на трансфер. Здесь кроется то самое «во-вторых». «Севилья» наверняка захочет отбить потраченное в прошлом сезоне на Промеса деньги. Но будет ли готов московский клуб заплатить 20 млн евро?
Учитывая прижимистость Федуна, совершенно точно – нет. Это слишком дорого для нынешних реалий отечественного футбола (да и вообще, «Спартак» никогда не платил так много). Да и зачем пытаться войти в одну и ту же реку дважды? Только из-за желания болельщиков? Куда менее рискованно подыскать молодую и более дешёвую замену Квинси.
Тем более, ситуация с флангами в «Спартаке» сейчас более-менее стабильная. Должен приехать заматеревший Бакаев, выдавший чудо-сезон в Туле, а слева остаётся вариант с Мельгарехо. Руководство «красно-белых» более озабочено позицией «десятки».
Единственная надежда, которая остаётся фанатам москвичей, - аренда. Но звучит это не менее безумно, как и возможный выкуп Федуном игрока.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: marca.com, РИА Новости, ТАСС
«Спартак» сейчас раздавлен. И надежд на возрождение особенных нет. Каррера не справлялся последние недели работы в Москве, но ощущение отчаяния даже провальные матчи при итальянце не приносили. Оно пришло позже.
Сначала был неугомонный Рианчо, болтливый, беспомощный, но весёлый и смешной. Теперь Кононов. Сначала он тоже был болтлив и мечтателен, но оказался не менее беспомощным, чем та испанская карикатура на главного тренера, и стал очень-очень грустным.
«Спартак» должен был заиграть в футбол Бескова, выиграть Кубок и пробиться в Лигу чемпионов. Но вылетел с последнего места из Лиги Европы, снова был выбит «Уралом», а в последнем туре пустил вперёд ЦСКА. Кононов в это время старательно делал вид, что всё в порядке. Обвинял журналистов и с недоумением реагировал на острые вопросы.
После такого душного сезона команде очень нужен герой. Промес подходит идеально – он делал вместе с Каррерой чемпионский сезон, был близок к болельщикам, да и просто ассоциируется со всем хорошим, что было в «Спартаке» за последние годы.
Сам Антошка, судя по всему, совсем не против. Он (или его пиар-менеджер) старательно подогревает слухи о возвращении в «Спартак». В инстаграме Spartak_Redwhitenews голландец написал «да» в ответ на пост «Верите ли вы, что Промес вернется в «Спартак»?»
«Мы тебя ждем! Надеюсь, ты скоро вернешься домой», – написал Зобнин.
Джикия отписался: «Ждём тебя, братуха!»
И это, между прочим, уже не первый раз.
Кто-то может подумать, что это всего лишь шутки, но вряд ли. Футболисты (Глушаков и Ещенко
Как у него сейчас дела?
Прямо сейчас – замечательно. Накануне он играл в полуфинале Лиги Наций против англичан. Голландия прошла в финал, приложив родоначальников футбола 3:1, а Квинси сделал два мяча - один забил сам, а в другом эпизоде заставил забить в свои Уокера.
Однако сезон для Квинси получился тяжелым. Сначала он не мог пробиться в состав «Севильи» (тут было ещё и дополнительное давление, учитывая, сколько за него отвалили). Затем всё-таки закрепился и начал играть более-менее регулярно.
Но и здесь крылась неприятность. Промеса ставили крайним защитником при схеме с тремя центральными, что его, очевидно, не очень устраивает. После лидерства в «Спартаке», где он был главный звездой, голландец стал футболистом, у которого не так много шансов проявить себя результативно.
В итоге – два мяча за сезон, четыре голевые передачи и вышеупомянутые сообщения в инстаграме. Для его позиции это совсем не плохо, но Промеса, видимо, такой результат не устраивает.
Есть шанс, что он вернётся?
Всё это, конечно, сомнительно. Во-первых, непонятна позиция нового тренера «Севильи» - дальше рулить командой будет экс-наставник сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. Также в клуб вернулся менеджер Мончи. Если эти люди дадут гарантии Промесу на следующий сезон, голландец может и остаться.
В противном случае руководство может не обращать внимание на желание игрока, а просто выставить его на трансфер. Здесь кроется то самое «во-вторых». «Севилья» наверняка захочет отбить потраченное в прошлом сезоне на Промеса деньги. Но будет ли готов московский клуб заплатить 20 млн евро?
Учитывая прижимистость Федуна, совершенно точно – нет. Это слишком дорого для нынешних реалий отечественного футбола (да и вообще, «Спартак» никогда не платил так много). Да и зачем пытаться войти в одну и ту же реку дважды? Только из-за желания болельщиков? Куда менее рискованно подыскать молодую и более дешёвую замену Квинси.
Тем более, ситуация с флангами в «Спартаке» сейчас более-менее стабильная. Должен приехать заматеревший Бакаев, выдавший чудо-сезон в Туле, а слева остаётся вариант с Мельгарехо. Руководство «красно-белых» более озабочено позицией «десятки».
Единственная надежда, которая остаётся фанатам москвичей, - аренда. Но звучит это не менее безумно, как и возможный выкуп Федуном игрока.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: marca.com, РИА Новости, ТАСС