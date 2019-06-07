Владимир Быстров: Спаллетти - двуличный. Футболистам говорил одно, руководству – другое, журналистам – третье
Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о бывшем главном тренере питерского клуба Лучано Спаллетти.
– Кержаков назвал Спаллетти двуличным. Вы в этом убеждались?
– Естественно. Футболистам говорил одно, руководству – другое, журналистам – третье. Поступал так, как ему выгодно. Я ничего против Спаллетти не имею, он сильный специалист, многому нас научил. Два года подряд мы выигрывали чемпионство, это было прекрасное время. Но потом все изменилось.
– Почему?
– Когда тебе привозят качественных и очень дорогих футболистов, а результата нет, что делать тренеру? Брать ответственность на себя? Или искать стрелочника?
– От человека зависит.
– Ха! Мало кто готов встать перед разогнавшимся паровозом. В первую очередь все о себе думают. Скажут: "Умри сначала ты". И спокойненько отойдут в сторонку… А у Спаллетти и в "Интере" с Икарди, главной звездой, конфликт приключился. Я не удивлен. Так этот тренер работает.
"Спорт-Экспресс"
– Кержаков назвал Спаллетти двуличным. Вы в этом убеждались?
– Естественно. Футболистам говорил одно, руководству – другое, журналистам – третье. Поступал так, как ему выгодно. Я ничего против Спаллетти не имею, он сильный специалист, многому нас научил. Два года подряд мы выигрывали чемпионство, это было прекрасное время. Но потом все изменилось.
– Почему?
– Когда тебе привозят качественных и очень дорогих футболистов, а результата нет, что делать тренеру? Брать ответственность на себя? Или искать стрелочника?
– От человека зависит.
– Ха! Мало кто готов встать перед разогнавшимся паровозом. В первую очередь все о себе думают. Скажут: "Умри сначала ты". И спокойненько отойдут в сторонку… А у Спаллетти и в "Интере" с Икарди, главной звездой, конфликт приключился. Я не удивлен. Так этот тренер работает.
"Спорт-Экспресс"