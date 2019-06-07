Александр Медведев: экономически "Зениту" выгодно расширение РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клубу с экономической точки зрения выгодно проводить два дополнительных матча за сезон, что станет возможным в случае расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.– Ведущие клубы Европы иногда проводят более 50 матчей за сезон. У нас их гораздо меньше. Чисто с экономической точки зрения "Зениту" было бы выгодно играть два дополнительных матча дома. Но когда думаешь о выезде, начинаешь анализировать – куда мы приедем, где будем играть, как нас разместят. Те стадионы, которые у нас созданы, этим критериям соответствуют, но тогда возникает вопрос о долгосрочных финансовых гарантиях, которые новички лиги обязаны предоставить, чтобы не повторилась история клуба "Анжи". Сегодня утром я услышал, что руководство республики сказало – денег в бюджете нет, а частных инвесторов не нашлось. Такая судьба очень хорошего и оригинального клуба, который в прошлом доставил удовольствие познакомиться с мировыми звездами футбола, увидеть их на наших полях. Здесь нет однозначного ответа – если эти критерии выполнить, было бы здорово сыграть четыре дополнительных матча.– Это то, о чем я и сказал – у команд должны быть бюджеты, а с ними будут и игроки. Как раньше говорили: было у отца три сына – два бедных и один футболист.