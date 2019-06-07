Станислав Черчесов: мы не списываем Жиркова со счетов

Главный тренер сборной России Cтанислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб команды не списывает со счетом защитника "Зенита" Юрия Жиркова.

"Он играл у меня еще в "Динамо", знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами. Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова, недавно он стал чемпионом с "Зенитом". Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной", – цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА.
Теги: Черчесов Жирков Сборная России
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